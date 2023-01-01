French Together

Забудьте о скучных грамматических правилах и бесполезной лексике! Выучите 20% французского языка, необходимые для того, чтобы понимать 80% разговоров и уверенно говорить по-французски.

Веб-сайт: frenchtogether.com

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