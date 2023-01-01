ИЗУЧАЙТЕ ЯЗЫКИ БЫСТРО: uTalk дает результаты, потому что каждое слово, которое вы слышите, написано на вашем новом языке, и вы говорите, слушаете и понимаете с самого начала.

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