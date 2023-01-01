Учитесь, но до сих пор не можете говорить на целевом языке? Пятилетний ребенок произнес почти миллион предложений. Именно это повторение, а не учебники или грамматические упражнения, приводит к естественной речи. Glossika сортирует естественные языки по структуре и сложности, развивая навыки памяти, произношения и беглой речи изучающих язык между любыми двумя языками.

Веб-сайт: ai.glossika.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Glossika, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.