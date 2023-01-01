WebCatalog
Curio

Curio

curio.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Curio в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Оставайтесь любопытными и продолжайте учиться. С Curio вы получите вдохновение от эксклюзивных аудио из ведущих мировых изданий, включая The Wall Street Journal, The Washington Post, WIRED, FT, The Guardian и многих других. Мы отбираем лучшие истории и превращаем их в аудио, которое вы можете слушать. Перестаньте прокручивать бесконечный поток последних новостей и вместо этого начните находить идеи, которые помогут вам мыслить по-другому. Приобретите Curio прямо сейчас, чтобы учиться, расти и открывать что-то новое каждый день.

Веб-сайт: curio.io

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