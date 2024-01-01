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Leevia

Leevia

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Веб-сайт: leevia.com

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Leevia — первая итальянская платформа, которая позволяет создавать, управлять и отслеживать онлайн-конкурсы в соответствии с итальянскими правилами конкурсов с призами и европейским законом о конфиденциальности (GDPR). Он предоставляет услуги маркетинговым и коммуникационным агентствам и крупным брендам по сбору потенциальных клиентов, вовлечению сообщества и повышению узнаваемости бренда в Instagram, Facebook и Twitter. Решения Leevia уже взяли на вооружение такие лидеры итальянского рынка, как RCS Media Group, Publicis, Puma, Mercedes, Campari, Ketchum, Grana Padano, Pirelli и LG. Продукты платформы Leevia разделены на 4 набора: * Growth Suite для увеличения существующей базы данных пользователей и сегментирования сообщества. Все продукты пакета (Giveaway, Instant Win и т. д.) можно интегрировать через API. * Awareness Suite для повышения узнаваемости бренда. Флагманским продуктом пакета является конкурс Instagram, интегрированный с текущей социальной сетью. * Engagement Suite для привлечения существующих пользователей. Среди продуктов Викторины и Опросы. * Gamification Suite для максимизации коэффициента конверсии кампаний по привлечению потенциальных клиентов.

Категории:

Business
Программное обеспечение для лотерей

Веб-сайт: leevia.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Leevia, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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