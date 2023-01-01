WebCatalog
Zen Educate

Zen Educate

zeneducate.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zen Educate в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Zen Educate — это простая и оптимизированная платформа, позволяющая учителям и ассистентам найти работу в школах без дорогостоящих агентских комиссий.

Веб-сайт: zeneducate.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zen Educate, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Teach Away

Teach Away

teachaway.com

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

TeacherOn

TeacherOn

teacheron.com

Zen Radio

Zen Radio

zenradio.com

The Zen Furniture

The Zen Furniture

thezenfurniture-aroma.com

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Dinantia

Dinantia

dinantia.com

Zen Flowchart

Zen Flowchart

zenflowchart.com

Lithic

Lithic

lithic.com

ebooking.com

ebooking.com

ebooking.com

ClassCover

ClassCover

classcover.com.au

ClickView Australia

ClickView Australia

clickview.com.au

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности