Наша децентрализованная биржа — это самый простой способ получить доступ к возможностям DeFi на Ethereum: инвестировать, торговать и отправлять токены без уплаты комиссии за газ. Что не любить?

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