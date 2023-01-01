Notepad Calculator
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Notepad Calculator в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: notepadcalculator.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Notepad Calculator, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
123FormBuilder
123formbuilder.com
Speed Typing Online
speedtypingonline.com
StudyCrumb
studycrumb.com
Quick Creator
quickcreator.io
Numerics Calculator
numerics.info
Yandex.Notes
disk.yandex.com
Sleep Calculator
sleepcalculator.info
SpiritMe
spiritme.tech
Calculator.net
calculator.net
Uno Calculator
calculator.platform.uno
NumPad
numpad.io
Bugcutter
bugcutter.com