За запись и обмен быстрыми расчетами. Введите текст в произвольной форме и увидите, что результаты любых вычислений появляются на полях.

Веб-сайт: notepadcalculator.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Notepad Calculator, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.