WebCatalog
Tribalist

Tribalist

tribalist.io

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Tribalist — приложение №1 для поиска, создания и покупки списков того, что вы любите. Мы помогаем вам, любителям культуры, находить лучшие занятия каждый день, составляя полезные списки от известных вам медиа-брендов, знаменитостей, которыми вы восхищаетесь, и друзей-законодателей вкуса, которым вы доверяете. Также легко создавать и публиковать собственные списки любимых книг, фильмов, телешоу, мест для путешествий, ресторанов и многого другого, чтобы поделиться ими со всем миром! Tribalist — это ваш дом для вдохновляющих списков, которые объединяют нас и помогают получать от жизни максимум удовольствия. Мы думаем, что у каждого есть потенциал оказывать влияние и помогать другим людям открывать для себя что-то новое. Нет ничего более захватывающего, чем превратить кого-то в скрытый драгоценный камень, который вы обнаружили. Теперь каждый может быстро и легко опубликовать высококачественный, общедоступный список покупок менее чем за минуту и ​​бесплатно!

Веб-сайт: tribalist.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tribalist, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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