LingoJam позволяет вам создать онлайн-переводчик. Это действительно просто: просто дайте нам пару списков слов, и мы смешаем их и создадим переводчик, которым вы сможете поделиться со всем миром!

Веб-сайт: lingojam.com

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