Zenodo — это бесплатный и открытый цифровой архив, созданный CERN и OpenAIRE, который позволяет исследователям делиться и сохранять результаты исследований в любом размере, формате и из всех областей исследований.

Веб-сайт: zenodo.org

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