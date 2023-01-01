doopoll
app.doopoll.co
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для doopoll в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: doopoll.co
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением doopoll, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Pollfish
pollfish.com
Google Surveys
surveys.google.com
Microsoft Form
office.com
CoinSurvey
app.coinsurvey.io
StrawPoll
strawpoll.com
forms.app
forms.app
SurveyPlanet
app.surveyplanet.com
Fillout
build.fillout.com
Refiner
app.refiner.io
Statcounter
statcounter.com
Macorva
app.macorva.com
AktivBo Analytics
analytics.aktivbo.com