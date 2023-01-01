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Kissmetrics

Kissmetrics

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Веб-сайт: kissmetrics.io

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Предоставляя вам знания, необходимые для принятия более эффективных решений. Kissmetrics — это платформа поведенческой аналитики и автоматизации электронной почты. Создан, чтобы помочь продуктовым командам и маркетологам привлекать, удерживать и развивать больше клиентов.

Веб-сайт: kissmetrics.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kissmetrics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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