Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Предоставляя вам знания, необходимые для принятия более эффективных решений. Kissmetrics — это платформа поведенческой аналитики и автоматизации электронной почты. Создан, чтобы помочь продуктовым командам и маркетологам привлекать, удерживать и развивать больше клиентов.

Веб-сайт: kissmetrics.io

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