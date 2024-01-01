Valohai — это платформа MLOps, специально созданная для пионеров машинного обучения, дающая им все, чего им не хватало, в одной платформе, которая просто имеет смысл. Теперь они проводят тысячи экспериментов одним нажатием кнопки, создавая данные, которым они доверяют. При этом они используют любимые инструменты для создания долговечных вещей. А с помощью Valohai команды машинного обучения легко совместно работают над чем угодно — от моделей до показателей. Позволяя пионерам машинного обучения создавать быстрее и поставлять миру более качественные продукты.

Веб-сайт: valohai.com

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