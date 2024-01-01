Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Stackup — это платформа для создания удобных для пользователя блокчейн-продуктов. Stackup — это набор инструментов разработчика с открытым исходным кодом для создания удобных для пользователя продуктов блокчейна. С помощью Stackup разработчики могут создавать собственные потоки транзакций и мгновенно создавать кошельки со смарт-контрактами.

Веб-сайт: stackup.sh

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