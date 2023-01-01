Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Sentry в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Sentry — это кроссплатформенный мониторинг приложений с упором на отчеты об ошибках.

Веб-сайт: sentry.io

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