Альтернативы - Wynk Music

Apple Music Beta

music.apple.com

Наполните свой мир песнями, альбомами и исполнителями, которые определяют вас. Получите неограниченный доступ к миллионам треков, тщательно подобранным плейлистам и оригинальному контенту от исполнителей, которых вы знаете и любите. Наслаждайтесь звуком без потерь и слушайте звук вокруг себя с помощ...