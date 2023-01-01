Альтернативы - Mattermost
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Google Chat
workspace.google.com
Google Chat — это коммуникационное программное обеспечение, разработанное Google для команд, которое предоставляет прямые сообщения и групповые чаты, аналогично конкурентам Slack и Microsoft Teams, а также функцию группового обмена сообщениями, которая позволяет обмениваться контентом G Drive (Googl...
Rocket.Chat
rocket.chat
Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.
Threads
threads.com
Отмените повторяющуюся встречу. Threads — это современный форум для работы, где происходят целенаправленные обсуждения и решения.
Twist
twist.com
Twist делает общение в команде менее хаотичным. Альтернатива Slack, которая обеспечивает организованность командной работы, ее актуальность и удобство поиска (навсегда). От Doist, создателя Todoist.
Quill
quill.chat
Quill — лучший способ общаться с командой или группой. Созданный для повышения производительности и концентрации внимания, Quill сокращает количество уведомлений, объединяет разговоры в цепочки и не отвлекается, чтобы вы могли вернуться к тому, что у вас получается лучше всего.
Ryver
ryver.com
Делайте больше и экономьте деньги, сотрудничая со всей командой В ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Групповой чат + диспетчер задач + голосовые и видеозвонки. Начните бесплатно сегодня!
Flock
flock.com
Flock, лучшее приложение для командного общения и онлайн-платформа для совместной работы, включает в себя командный обмен сообщениями, управление проектами и другие замечательные функции, которые повышают производительность и скорость выполнения.
Chanty
chanty.com
Присоединяйтесь к Chanty — вашему универсальному инструменту для совместной работы в команде с неограниченной историей сообщений, мощными функциями и приложениями, которые сделают вашу команду очень продуктивной.
Pumble
pumble.com
Бесплатное приложение для командного чата. Замените электронную почту и сотрудничайте с коллегами более эффективно. Неограниченное количество пользователей и история сообщений, бесплатно навсегда.
Flowdock
flowdock.com
CA Flowdock объединяет все ваши разговоры, рабочие элементы и инструменты в одном месте. Расставляйте приоритеты в работе, решайте проблемы, ищите и организуйте работу между командами, местоположениями и часовыми поясами.
Brosix
brosix.com
Приложение чата для компаний и организаций, которое улучшает командное общение и производительность. Лучшие функции совместной работы в одном пакете.