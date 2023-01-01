WebCatalog
Cocoom

Cocoom

start.cocoom.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cocoom в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ваша внутренняя связь интегрирована в Teams. Cocoom — это инструмент для обмена внутренними сообщениями, который помогает командам лучше сотрудничать.

Веб-сайт: start.cocoom.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cocoom, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Spot

Spot

spotvirtual.com

Missive

Missive

mail.missiveapp.com

MeisterNote

MeisterNote

meisternote.com

Socratic

Socratic

app.socraticworks.com

Workstorm

Workstorm

app.workstorm.com

GuideCX

GuideCX

app.guidecx.com

Graphy

Graphy

graphyapp.com

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Spotlight Reporting

Spotlight Reporting

go.spotlightreporting.com

Enlist

Enlist

hire.enlist.io

Mattermost

Mattermost

customers.mattermost.com

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности