Discohook — это бесплатный инструмент, который позволяет вам персонализировать свой сервер, чтобы он выделялся из толпы. Основной способ сделать это — использовать веб-перехватчики, которые позволяют таким сервисам, как Discohook, отправлять любые сообщения со встраиванием на ваш сервер.

Веб-сайт: discohook.org

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