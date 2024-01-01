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WebCatalog

Firebender

Firebender

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: firebender.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

With Firebender, you can qualify any company using natural language over scraped websites, job listings, linkedin posts, and more. Ask questions like “Does this company use large language models?”, “Does this company need SOC 2 compliance?”, “What types of clinic patients does this company serve?”. Then export this list of qualified leads as a CSV to use with your favorite outbound tool.

Веб-сайт: firebender.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Firebender, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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