Buttondown — это самый простой способ создать и запустить информационный бюллетень. Buttondown — небольшой элегантный инструмент для создания информационных бюллетеней. Минималистичный интерфейс позволяет легко писать отличные электронные письма; автоматизация действует как помощник редактора, которого вы хотели бы иметь, проверяя на наличие опечаток, неработающих ссылок или искаженных изображений; портативный виджет подписки позволяет легко расширить аудиторию, где бы вы ни размещали свой сайт. И тогда Buttondown уходит с вашего пути. Акцент в Buttondown делается на скорости и простоте использования, а не на сложных наборах функций или мощной автоматизации.

Веб-сайт: buttondown.email

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