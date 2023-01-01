Независимо от того, насчитывает ли ваш список адресов электронной почты 100 или 100 000 человек, каждый получает набор статей в своем информационном бюллетене, выбранный специально для него. С помощью rasa.io вы можете регулярно приносить реальную пользу всем, кто находится в вашем списке адресов электронной почты. И не просто регулярно, а актуально.

Веб-сайт: rasa.io

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