NoiseCraft — это язык визуального программирования для синтеза звука и музыки, который работает в вашем веб-браузере и вдохновлен Pure Data и Max/MSP. Это инструмент, который позволяет вам создать собственный синтезатор, создавая новые узлы и соединяя их вместе. Соединяя узлы вместе, вы контролируете, как аудиоданные и управляющие сигналы передаются от одного узла к другому и как генерируется звук. NoiseCraft идеально подходит для работы с аддитивным, субтрактивным и FM-синтезом.

Веб-сайт: noisecraft.app

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