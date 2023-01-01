WebCatalog
NoiseCraft

NoiseCraft

noisecraft.app

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NoiseCraft — это язык визуального программирования для синтеза звука и музыки, который работает в вашем веб-браузере и вдохновлен Pure Data и Max/MSP. Это инструмент, который позволяет вам создать собственный синтезатор, создавая новые узлы и соединяя их вместе. Соединяя узлы вместе, вы контролируете, как аудиоданные и управляющие сигналы передаются от одного узла к другому и как генерируется звук. NoiseCraft идеально подходит для работы с аддитивным, субтрактивным и FM-синтезом.

Веб-сайт: noisecraft.app

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