Редактируйте полифонический звук так же, как если бы вы редактировали MIDI-файл. Сделайте так, чтобы любые аудиосэмплы звучали хорошо вместе. Попробуйте бесплатно.

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