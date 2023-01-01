Представьте, что вы спрашиваете свою базу данных обо всем, что хотите. Начните использовать @Findly для прямого взаимодействия с данными вашей компании, используя простой язык.

Веб-сайт: findly.ai

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