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UXPin

UXPin

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: uxpin.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для UXPin в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Инструмент дизайна, не имеющий аналогов. Прототипы, которые кажутся реальными, с мощными компонентами кода, логикой, состояниями и системами проектирования. Присоединись бесплатно!

Веб-сайт: uxpin.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением UXPin, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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