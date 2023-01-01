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Альтернативы - Looker

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.

Outreach

Outreach

outreach.io

Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.

Bigin

Bigin

bigin.com

Bigin — это легкая CRM, созданная специально для малого бизнеса. Он поставляется с простым в использовании интерфейсом, который упрощает управление конвейерами, добавление примечаний, обновление записей и планирование последующих действий, а также помогает сосредоточиться на самом важном — заключени...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign — это облачная программная платформа для малого и среднего бизнеса, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Компания предлагает программное обеспечение для автоматизации клиентского опыта (CXA), которое сочетает в себе категории электронного маркетинга, автоматизации маркетинга, автомат...

Keap

Keap

keap.com

Keap помогает вам развивать свой бизнес, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать продажи. Выберите Keap Grow, Keap Pro или Infusionsoft от Keap, чтобы они соответствовали потребностям вашего бизнеса. Начните бесплатную пробную версию.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Программное обеспечение для бизнес-аналитики и аналитики. Zoho Analytics — это программное обеспечение самообслуживания для бизнес-аналитики и анализа данных, которое позволяет вам визуально анализировать ваши данные, создавать потрясающие визуализации данных и обнаруживать скрытые идеи за считанны...

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Zoho CRM Plus — это унифицированная платформа CX, которая позволяет вашим командам по продажам, маркетингу и поддержке работать как единое целое, используя единый интерфейс.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Salesloft

Salesloft

salesloft.com

SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.

Zendesk Sell

Zendesk Sell

zendesk.com

Zendesk Sell — это программный инструмент CRM для продаж, который повышает производительность, процессы и прозрачность конвейеров для отделов продаж. Устраните разногласия и продавайте больше.

Accelo

Accelo

accelo.com

Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.

Chorus.ai

Chorus.ai

chorus.ai

Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.

Insightly

Insightly

insightly.com

Insightly, Inc. — частная компания, занимающаяся компьютерными технологиями, со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния.

Nutshell

Nutshell

nutshell.com

Nutshell — это удобная CRM-система для автоматизации продаж, которая помогает торговым представителям заключать больше сделок благодаря быстрой адаптации, мощным отчетам и 100 % бесплатной поддержке.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.

Klenty

Klenty

klenty.com

Платформа для взаимодействия с клиентами, которая получает больше ответов и запланированных встреч. Используйте Klenty для проведения многоканальных продаж. Отправляйте персонализированные электронные письма и масштабируйте последующие действия с помощью звонков и задач LinkedIn.

Groove

Groove

groove.co

Почувствуйте силу беспрепятственных продаж. Устраните трудности в процессе продаж и получайте больше доходов с помощью самой популярной платформы для взаимодействия с продажами Salesforce.

sales-i

sales-i

sales-i.com

Sales-i может сделать продавцов продукции более эффективными и повысить производительность компании с помощью отраслевого программного обеспечения для анализа продаж. Продавайте с умом. Работайте с умом.

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.

Jiminny

Jiminny

jiminny.com

Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.

Celonis

Celonis

celonis.cloud

Управление исполнением и интеллектуальный анализ процессов от Celonis. Мы выявляем и устраняем недостатки, которые вы не видите. Быстро начните работу с Celonis EMS и масштабируйтесь бесконечно.

Workbooks

Workbooks

workbooks.com

Добейтесь успеха в бизнесе с помощью Workbooks CRM — доступного и многофункционального CRM-решения, которое позволяет компаниям привлекать, конвертировать и удерживать клиентов.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

Полное программное обеспечение для входящего и исходящего маркетинга B2B. Убедитесь, что ваши отделы маркетинга и продаж получают больше потенциальных клиентов от трафика веб-сайта, конвертируют больше посетителей в MQL и проводят полноценные маркетинговые кампании.

Pathlight

Pathlight

pathlight.com

Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.

Recapped

Recapped

recapped.io

Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Мощь корпоративного CRM и гибкость Excel. Универсальная система продаж для представителей производителей и дистрибьюторов. Оптимизируйте продажи, расценки, обслуживание и финансы за счет перехода от разрозненных электронных таблиц к единому централизованному приложению.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...

Ebsta

Ebsta

ebsta.com

Ebsta дает тысячам компаний возможность масштабного привлечения клиентов с помощью набора инструментов для анализа клиентов и продаж для Salesforce. ✓ Разблокируйте сеть вашей компании ✓ Создавайте персонализированные рабочие процессы и график работы ✓ Отслеживайте вовлеченность в режиме реального в...

SalesDirector.ai

SalesDirector.ai

salesdirector.ai

SalesDirector.ai — это независимая платформа данных о доходах, которая помогает организациям продаж B2B масштабироваться путем сбора и предоставления интеллектуальных данных о продажах и аналитики для всего набора доходов. SalesDirector.ai помогает организациям продаж B2B масштабироваться, предостав...

Weflow

Weflow

getweflow.com

Weflow — это платформа для прогнозирования показателей продаж и прогнозирования. Отделы продаж используют Weflow для повышения эффективности продаж, соблюдения процессов и точности прогнозов. - Экономьте количество сотрудников 4 часа в неделю, ускоряя обновления Salesforce. - Выявляйте риски заранее...

Kluster

Kluster

kluster.com

Платформа прогнозирования доходов Kluster позволяет SaaS-компаниям превосходить плановые показатели каждый квартал. Мы помогаем лидерам по доходам обеспечивать рост, обеспечивая стратегию, планирование и реализацию. Простые в использовании инструменты Kluster помогают отделам по сбору доходов опреде...

BoostUp.ai

BoostUp.ai

boostup.ai

BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...

Collective[i]

Collective[i]

collectivei.com

Продуктивные и образованные команды продаж работают умнее и выигрывают больше. Collective[i] — это целостный подход к согласованию ваших данных, людей и процессов. Мы называем это оптимизацией отношений с клиентами. Представьте себе все, что касается ваших данных, того, как работает ваша команда про...

Pega Sales Automation

Pega Sales Automation

pega.com

Pega Sales Automation позволяет вашей команде продаж продавать более разумно с помощью интеллектуальной автоматизации, принятия решений и аналитики, которые приводят к увеличению продаж.

SetSail

SetSail

setsail.co

SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Вы перегружены деятельностью, не связанной с продажами? Используйте программное обеспечение Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, чтобы ускорить ваши продажи, как никогда раньше.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.

Salesken

Salesken

salesken.ai

Salesken предоставляет вам пошаговую визуализацию эффективности работы ваших торговых представителей по звонкам, чтобы вы могли улучшить взаимодействие с клиентами и заключить больше сделок.

Pipeline CRM

Pipeline CRM

pipelinecrm.com

CRM для продавцов от продавцов Получите платформу CRM для продаж, которая предлагает простую настройку, прозрачную интеграцию, полную настройку и интуитивно понятные инструменты. С программным обеспечением Pipeline CRM у вас будет все необходимое для ускорения продаж.

QuotaPath

QuotaPath

quotapath.com

Радикально прозрачное и комплексное решение для компенсаций для отделов продаж. Отслеживание комиссий, планирование вознаграждений и поощрительная мотивация сделаны правильно. Можешь попробовать.

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