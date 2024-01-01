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Espressive

Espressive

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Веб-сайт: espressive.com

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Espressive предоставляет готовую к использованию цифровую рабочую среду на предприятии, которая снижает затраты, одновременно повышая качество обслуживания, производительность и удовлетворенность сотрудников с первого дня. Espressive Barista, наш виртуальный агент поддержки (VSA) для предприятий, сочетает в себе идеальное сочетание цифрового опыта, интеллекта и автоматизации, чтобы обеспечить сотрудникам самопомощь, превосходящую человеческие возможности, и повысить качество получения помощи на работе. Бариста берет на себя роль сервисного агента, объединяя лучший человеческий опыт с лучшими искусственным интеллектом. Используя запатентованную и специфичную для предметной области модель большого языка (LLM), «Языковое облако сотрудников», а также интеграцию с обобщенными LLM, Barista автоматизирует решение вопросов, проблем и запросов сотрудников с помощью персонализированного опыта, что приводит к принятию сотрудниками от 80 до 85 % и сокращение количества обращений в службу поддержки с 50% до 70%.

Категории:

Business
Intelligent Virtual Assistants Software

Веб-сайт: espressive.com

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