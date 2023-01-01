Summarist.ai использует технологию OpenAI GPT-3 для создания аннотаций книг. GPT-3 — это мощная языковая модель, которая может генерировать текст, похожий на человеческий. Он обучен на большом объеме текста из Интернета и способен генерировать тексты на самые разные темы.

Веб-сайт: summarist.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Summarist, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.