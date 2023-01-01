ИИ для рекламной стратегии и креативных идей Стратегические брифы и креативные концепции по запросу для агентств и брендов. Большая языковая модель, обученная творческим рекламным кампаниям, написанным человеком.

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