WebCatalog
Knowbase

Knowbase

knowbase.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Knowbase в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Создайте свою базу знаний на базе ChatGPT. Добавляйте свои файлы и никогда не забывайте то, что вы узнали.

Веб-сайт: knowbase.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Knowbase, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Twissy

Twissy

twissy.io

Wonderchat.io

Wonderchat.io

wonderchat.io

HelpLook

HelpLook

helplook.net

Visus.ai

Visus.ai

visus.ai

Wannadocs

Wannadocs

wannadocs.com

Outline

Outline

getoutline.com

Hypertype

Hypertype

hypertype.co

Support Guy

Support Guy

supportguy.co

Operand AI

Operand AI

operand.ai

Screenjar

Screenjar

screenjar.com

FileGPT

FileGPT

filegpt.app

Polar

Polar

getpolarized.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности