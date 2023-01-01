Альтернативы - Prezi

iCloud Keynote

icloud.com

Keynote — это приложение для презентаций, разработанное Apple Inc. как часть пакета повышения производительности iWork. Версия 10 Keynote для Mac, последнее крупное обновление, была выпущена в марте 2020 года. 27 января 2010 года Apple анонсировала новую версию Keynote. для iPad с совершенно новым с...