MindMeister — это онлайн-приложение для создания интеллект-карт, которое позволяет пользователям визуализировать, делиться и представлять свои мысли через облако. MindMeister был запущен в 2007 году компанией MeisterLabs GmbH, компанией-разработчиком программного обеспечения, основанной Михаэлем Холлауфом и Тилем Фоллмером. За 10 лет работы на рынке MindMeister насчитывает более 7 миллионов пользователей, которые на сегодняшний день создали более миллиарда идей.

Веб-сайт: mindmeister.com

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