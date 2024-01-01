Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для дизайна медийной рекламы позволяет пользователям создавать визуальные эффекты различных размеров специально для цифровых рекламных кампаний. Отделы маркетинга и рекламы могут использовать это программное обеспечение для создания графических объявлений, рекламирующих их продукты или призывающих к действию, и все это без необходимости использования дизайнера. С помощью программного обеспечения для создания медийной рекламы пользователи могут создавать статические, анимированные или интерактивные баннеры. Они могут загружать свои собственные изображения или использовать библиотеку готовых шаблонов, которые обычно предлагаются этими инструментами. После создания объявления пользователи могут гарантировать, что оно достигнет нужной аудитории, используя параметры таргетинга, ключевые слова и функции ремаркетинга, предоставляемые программным обеспечением. Для эффективного использования этих инструментов не требуется никаких предварительных технических знаний, поскольку они обычно включают возможности редактирования перетаскиванием. Также доступны дополнительные функции редактирования, такие как добавление различных фонов и изображений. Программное обеспечение обычно позволяет сохранять изображения в различных форматах файлов. Более того, с помощью этих решений можно отслеживать эффективность рекламы, и пользователи могут вносить изменения в режиме реального времени, чтобы гарантировать соответствие своих объявлений их конкретным целям.
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Canva
canva.com
Canva — это платформа графического дизайна, которая позволяет пользователям создавать графику, презентации, плакаты, документы и другой визуальный контент для социальных сетей. Пользователи могут выбирать из множества профессиональных шаблонов, редактировать дизайны и загружать свои собственные фото...
VistaCreate
create.vista.com
Самый простой онлайн-редактор изображений ᐉ VistaCrate (ранее Crello) ➤ Создавайте свои собственные дизайны ✓ Публикуйте ✓ Обложки ✓ Анимации ☝ Используйте лучшее программное обеспечение для онлайн-дизайна ⏩ Это легко и бесплатно! Бесплатный инструмент графического дизайна, который поможет вам созд...
Animaker
animaker.com
Animaker — это онлайн-сервис для создания анимационных видео «сделай сам» (#DIY), который делает презентации студийного качества доступными каждому. Анимированные видеоролики, сделано правильно!
Fotor
fotor.com
Бесплатный онлайн-редактор фотографий для всех. Бесплатно редактируйте фотографии с помощью фоторедактора Fotor всего за несколько кликов. Он охватывает все онлайн-инструменты для редактирования фотографий, поэтому вы можете обрезать изображения, изменять их размер, добавлять текст к фотографиям, да...
Genially
genial.ly
Создавайте презентации, инфографику и другой потрясающий контент самостоятельно или вместе со своей командой.
Prezi
prezi.com
Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...
Artboard Studio
artboard.studio
Создавайте, анимируйте, сотрудничайте и представляйте свои проекты с помощью обширной библиотеки ресурсов и шаблонов прямо в браузере.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Piktochart
piktochart.com
Войдите в систему и используйте Piktochart для создания красивой инфографики, плакатов, отчетов, презентаций, флаеров или графики для социальных сетей. Опыт проектирования не требуется
Visme
visme.co
Создавайте профессиональные презентации, интерактивную инфографику, красивый дизайн и увлекательные видеоролики — и все это в одном месте. Начните использовать Visme сегодня.
Wepik
wepik.com
Дизайн стал проще для вашего бизнеса. Откройте для себя и опробуйте нашу коллекцию шаблонов, простых в использовании и полностью настраиваемых, которые идеально подходят для вашего малого бизнеса.
Snappa
snappa.com
Snappa позволяет легко создавать онлайн-графику любого типа. Создавайте и публикуйте изображения для социальных сетей, блогов, рекламы и многого другого!
Creatopy
creatopy.com
Воплотите свои проекты в жизнь с помощью нашей онлайн-платформы графического дизайна. Используйте профессионально разработанные шаблоны и сотрудничайте в создании лучшей графики.
Marq
marq.com
Marq (ранее Lucidpress) дает возможность каждому в организации создавать фирменный контент с помощью заблокированных шаблонов бренда. Попрощайтесь со своим творческим отставанием.
FotoJet
fotojet.com
Бесплатный онлайн-редактор фотографий, графический дизайнер и создатель коллажей! Превратите свои фотографии в удивительные произведения искусства!
ellty
ellty.com
Простой онлайн-инструмент графического дизайна позволяет легко создавать любой тип контента. Создавайте потрясающие изображения для любых социальных сетей, флаеров, логотипов, презентаций и многого другого.
Fluid Ads
fluidads.com
В Fluid Ads мы предлагаем два варианта услуг, каждый из которых включает в себя следующие преимущества. Гибкая реклама дает возможность: - Создавать потрясающую цифровую медийную рекламу с помощью нашего инструмента создания объявлений. - Точно ориентируйтесь на аудиторию, которую вы хотите охватить...
Snapied
snapied.com
Snapied — это простой, но мощный онлайн-инструмент для графического дизайна, который помогает как профессиональным, так и не дизайнерам легко и быстро создавать потрясающие проекты.
Baseline
baseline.is
Будьте автоматически фирменными. Автоматизируйте создание контента и увеличьте присутствие своего бренда. Получите четкие рекомендации по бренду и с легкостью создавайте единообразный дизайн.
Picmaker
picmaker.com
Улучшите свою игру в социальных сетях с помощью инструмента управления Picmaker на базе искусственного интеллекта. Оптимизируйте создание, планирование и аналитику контента с помощью передовых алгоритмов и автоматизации. Попробуй сейчас!
PandaSuite
pandasuite.com
Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite St...
Contentdrips
contentdrips.com
Самый простой инструмент создания контента для личных брендов. Он создает фотографии, короткие видеоролики и бесшовные посты-карусели для вашей рекламы в Instagram, LinkedIn и Facebook.
Clever Ads
cleverads.com
Создавайте эффективные медийные объявления Google с помощью Clever Ads Banner Creator. Хотите ли вы создавать рекламные баннеры вручную или создавать их автоматически: Clever Ads Banner Creator всегда готов помочь вам бесплатно.
AdsHelper
adshelper.com
AdsHelper — это универсальное решение для начинающих цифровых маркетологов, которое охватывает все, что нужно для создания рекламной кампании в Интернете.
Bannernow
bannernow.com
BannerNow — это мощная платформа, на которой вы можете создавать, управлять, переводить, распространять и планировать все свои креативы в одном месте. С BannerNow вы можете создавать потоки данных в режиме реального времени в своих объявлениях, гарантируя, что ваша аудитория всегда увидит самую акту...
AdRapid
adrapid.com
Платформа Adrapid специально разработана как встраиваемая платформа для производства медийной рекламы с белой этикеткой для DSP и других омниканальных платформ автоматизации маркетинга.
Viewst
viewst.com
Соблюдайте сроки. Масштабируйте контент. Boost Creative Production Одно рабочее пространство, позволяющее создавать, сотрудничать и запускать рекламу в любом масштабе. Viewst позволяет командам дизайнеров и маркетинга увеличить объем и разнообразие креативов, быстрее выйти на рынок и обойти конкурен...
Rocketium
rocketium.com
Rocketium — это гибкая платформа CreativeOps, которая помогает предприятиям быстрее и с меньшими затратами выводить свои коммуникации на рынок. Благодаря объединению возможностей творческого производства на базе искусственного интеллекта, бесперебойных творческих операций и мощной творческой аналити...
PhotoADKing
photoadking.com
PhotoADKing — это облачное программное обеспечение для графического дизайна, которое помогает пользователям создавать флаеры, плакаты, брошюры, визитные карточки, пригласительные билеты, биографические данные или резюме, рекламу в социальных сетях и многое другое с помощью более чем 10 000 потрясающ...
Bannerwise
bannerwise.io
Bannerwise — это платформа креативного управления, которая позволяет рекламодателям и агентствам создавать, публиковать и оптимизировать цифровую рекламу в больших масштабах. Упрощая и автоматизируя производство цифровой рекламы, мы раскрываем весь потенциал цифровой рекламы. Bannerwise интегрируетс...
Zuuvi
zuuvi.com
Zuuvi — это датская дизайнерская платформа, созданная для команд цифрового маркетинга и дизайнеров, которая позволяет им создавать лучшую в своем классе рекламу для медийных объявлений и социальных сетей. Обычно изготовление стандартного баннерного пакета из 5 форматов занимает 5 часов. Мы видим, чт...
BannerBoo
bannerboo.com
BannerBoo — онлайн-конструктор баннеров HTML5, который позволяет создавать анимированные и статические баннеры HTML5/AMP HTML/GIF без навыков программирования. Создавайте собственные рекламные баннеры или используйте профессиональные шаблоны — сэкономьте свое время и деньги.
Designstripe
designstripe.com
Дизайн для социальных сетей в один клик. Публикации в социальных сетях, посвященные бренду и по запросу, для Instagram, Facebook, LinkedIn и X.
Flexitive
flexitive.com
Flexitive помогает глобальным брендам и агентствам автоматизировать омниканальное производство и распространение дизайна. Используя передовой адаптивный дизайн и технологию динамичного творческого производства, команды маркетинга и дизайна могут работать вместе, чтобы масштабировать свои визуальные ...
QwikBanners
qwikbanners.com
Запустите свою кампанию в контекстно-медийной сети в несколько кликов, создайте все размеры за несколько секунд, не требуются навыки программирования или дизайна.