ВК (сокращение от оригинального названия ВКонтакте; русский язык: ВКонта́кте, что означает «ИнКонтакт») — российская онлайн-социальная сеть и социальная сеть, базирующаяся в Санкт-Петербурге. ВКонтакте доступен на нескольких языках, но им пользуются преимущественно русскоязычные люди. ВКонтакте позволяет пользователям отправлять друг другу сообщения публично или приватно; создавать группы, публичные страницы и мероприятия; обмениваться изображениями, аудио и видео и отмечать их тегами; и играть в браузерные игры. По состоянию на август 2018 года в ВК было не менее 500 млн аккаунтов. ВКонтакте занимает 19-е место (по состоянию на август 2019 года) в мировом рейтинге 500 лучших сайтов Alexa. Это самый популярный сайт в России. По данным сайта LikeWeb, ВКонтакте занимает 14-е место по посещаемости в мире.

Веб-сайт: vk.com

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