Nethopper

Nethopper

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Веб-сайт: nethopper.io

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Компания Nethopper стала пионером KAOPS, облачной среды проектирования платформ, ориентированной на GitOps, которая помогает командам платформ и DevOps запустить свои внутренние платформы разработчиков (IDP). Возможности платформы Nethopper KAOPS, ориентированной на GitOps, включают в себя: * Автоматизация инфраструктуры * Конвейер CI/CD для контейнеров. * Непрерывная доставка * Мультикластерная/облачная сеть приложений. * Управление секретами * Наблюдение с упреждающими оповещениями * Документированные лучшие практики. Nethopper KAOPS — платформа, ориентированная на Git0ps: * Готово к использованию уже сейчас как услуга. * Автоматизирует ручные, оперативные задачи * Повышает производительность разработчиков за счет ускорения разработки приложений. * Работает со всеми дистрибутивами Kubernetes (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher и т. д.) во всех облаках (гибридных/мультиоблачных). * Использует инновации CD и Git для обеспечения скорости и гибкости. * Обеспечивает унифицированный, удобный пользовательский интерфейс. Преимущества КАОПС: * Развертывайте больше функций приложения быстрее. * Повышение качества и управления * Улучшение безопасности * Более низкие эксплуатационные расходы и затраты на рабочую силу * Сокращение отходов/расходов на облака. * Поддержка гибридного и периферийного облака. * Обеспечьте переносимость облака (избегайте привязки к облачному провайдеру).
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: nethopper.io

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