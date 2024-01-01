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Компания Nethopper стала пионером KAOPS, облачной среды проектирования платформ, ориентированной на GitOps, которая помогает командам платформ и DevOps запустить свои внутренние платформы разработчиков (IDP).
Возможности платформы Nethopper KAOPS, ориентированной на GitOps, включают в себя:
* Автоматизация инфраструктуры
* Конвейер CI/CD для контейнеров.
* Непрерывная доставка
* Мультикластерная/облачная сеть приложений.
* Управление секретами
* Наблюдение с упреждающими оповещениями
* Документированные лучшие практики.
Nethopper KAOPS — платформа, ориентированная на Git0ps:
* Готово к использованию уже сейчас как услуга.
* Автоматизирует ручные, оперативные задачи
* Повышает производительность разработчиков за счет ускорения разработки приложений.
* Работает со всеми дистрибутивами Kubernetes (EKS, AKS, GKE, OpenShift, - - --- Rancher и т. д.) во всех облаках (гибридных/мультиоблачных).
* Использует инновации CD и Git для обеспечения скорости и гибкости.
* Обеспечивает унифицированный, удобный пользовательский интерфейс.
Преимущества КАОПС:
* Развертывайте больше функций приложения быстрее.
* Повышение качества и управления
* Улучшение безопасности
* Более низкие эксплуатационные расходы и затраты на рабочую силу
* Сокращение отходов/расходов на облака.
* Поддержка гибридного и периферийного облака.
* Обеспечьте переносимость облака (избегайте привязки к облачному провайдеру).
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