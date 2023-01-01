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Bitrise

Bitrise

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Веб-сайт: bitrise.io

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Непрерывная интеграция и доставка, созданные для мобильных устройств: автоматизируйте сборку, тестирование и развертывание iOS и Android от первой до миллионной установки.

Веб-сайт: bitrise.io

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