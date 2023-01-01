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Sauce Labs

Sauce Labs

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Веб-сайт: saucelabs.com

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Крупнейшее в мире облако непрерывного тестирования веб- и мобильных приложений. Получите доступ к веб-браузерам, мобильным эмуляторам, симуляторам и реальным мобильным устройствам.

Веб-сайт: saucelabs.com

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