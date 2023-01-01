BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутренней лаборатории виртуальных машин, устройств или эмуляторов. У них есть четыре основных продукта: Live, App Live, Automate и App Automate. Пользователи могут выбирать из более чем 1200 реальных мобильных устройств, браузеров и операционных систем по требованию и полагаться на безопасную, стабильную и масштабируемую инфраструктуру для поддержки тысяч одновременных ручных и автоматических тестов. Служба на основе подписки была основана Ритешем Аророй и Накулом Аггарвалом в 2011 году в Мумбаи, Индия, и с тех пор она получила широкое признание в сообществе веб-разработчиков во всем мире, позволяя тестировать макет и производительность веб-сайта в настольных браузерах. BrowserStack имеет более 25 000 платных клиентов и 2 000 000 зарегистрированных разработчиков в более чем 135 странах. Глобальные компании полагаются на BrowserStack для своего веб- и мобильного тестирования, в том числе такие лидеры отрасли, как Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney и AngularJS. Имея офисы в Сан-Франциско, Мумбаи и Дублин, BrowserStack является частной собственностью. В январе 2018 года BrowserStack привлек 50 миллионов долларов США серии A от Accel. В октябре 2015 года BrowserStack был признан чемпионом по Bootstrap по версии Economic Times Startup Awards. В мае 2019 года Ритеш Арора дал интервью Ананду Дэниелу из Accel Partners в серии #InsightsPodcast.

Веб-сайт: browserstack.com

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