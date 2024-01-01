WebCatalog

camelQA

camelQA

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: camelqa.com

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CamelQA creates, maintains, and runs your app tests for you. CamelQA is an AI QA agent that can conduct end-to-end testing of mobile apps. We convert natural language test cases into tests that run on iOS and Android devices in our device farm, making the QA process easier and more reliable.

Веб-сайт: camelqa.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением camelQA, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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