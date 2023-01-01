WebCatalog
Buddy

Buddy

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: buddy.works

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Buddy в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Получите самую мощную и простую в настройке платформу непрерывной интеграции и доставки.

Веб-сайт: buddy.works

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