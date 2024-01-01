NodeChef

NodeChef

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Веб-сайт: nodechef.com

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NodeChef Cloud — это платформа как услуга (PaaS) для развертывания и запуска облачных приложений Node.js, Python, Elixir, PHP, Go, Ruby, Java, .Net Core через Docker-контейнеры и Kubernetes.
Категории:
Software Development
Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS)

Веб-сайт: nodechef.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NodeChef, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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