amazee.io

amazee.io

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Веб-сайт: amazee.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управлением инфраструктурой или операциями. amazee.io поддерживает организации в ускорении внедрения облачных технологий и контейнеров и предоставляет легко управляемый Kubernetes для команд разработчиков. amazee.io работает в любой точке мира и имеет специальную поддержку 24/7/365.
Категории:
Software Development
Программное обеспечение «Облачная платформа как услуга» (PaaS)

Веб-сайт: amazee.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением amazee.io, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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