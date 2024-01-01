amazee.io предоставляет платформу для доставки и хостинга приложений, позволяющую командам инженеров более эффективно развертывать приложения. Платформа с открытым исходным кодом, ориентированная на разработчиков, упрощает жизнь и работу разработчиков, сводя к минимуму стресс, связанный с управлением инфраструктурой или операциями. amazee.io поддерживает организации в ускорении внедрения облачных технологий и контейнеров и предоставляет легко управляемый Kubernetes для команд разработчиков. amazee.io работает в любой точке мира и имеет специальную поддержку 24/7/365.

Веб-сайт: amazee.io

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