Choreo — это внутренняя платформа разработчиков, представляющая собой услугу, предназначенную для ускорения создания цифрового опыта. С Choreo вы можете легко создавать, развертывать, отслеживать и управлять собственными облачными приложениями. Choreo позволяет разработчикам сосредоточиться на своем коде, а не на создании или обслуживании платформы. Некоторые функции, предлагаемые в Choreo, включают в себя: - Архитектура приложения: доменно-ориентированная разработка, архитектура микросервисов, управление версиями. Управление API: управление API, шлюз, портал разработчиков, управление жизненным циклом, рынок API, безопасность API, аналитика API. - Разработка платформы: CI/CD. , GitOps, управление выпусками, конфигурации, секреты, оптимизация затрат. - Управление инфраструктурой: контейнеры и K8, бессерверные среды, межсетевой экран, балансировка нагрузки, географическая маршрутизация, DNS, мультиоблако. - Безопасность: нулевое доверие, шифрование, управление секретами, TLS, аутентификация и авторизация — аналитика и наблюдаемость: журналы, трассировки, метрики, оповещения, аналитика, метрики DORA, бизнес-аналитика

Веб-сайт: choreo.dev

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