CyberFortress

CyberFortress

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cyberfortress.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CyberFortress в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CyberFortress — глобальная компания, которая упрощает полное резервное копирование и быстрое восстановление всех утерянных или украденных данных, чтобы предотвратить ущерб и сбои в работе организаций любого размера. Данные хранятся в безопасных геоизбыточных хранилищах, а наш набор решений позволяет нашим специалистам по восстановлению данных создавать индивидуальное комплексное решение для каждого клиента. Всякий раз, когда клиенту требуется восстановление данных, он получает индивидуальную поддержку от сертифицированного специалиста каждый час, каждый день в году.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: cyberfortress.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CyberFortress, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Вам также может понравиться

MLocator

MLocator

mobilephonelocator.net

CloudAlly

CloudAlly

cloudally.com

CrashPlan

CrashPlan

crashplan.com

Redstor

Redstor

redstor.com

Nexetic

Nexetic

nexetic.com

Social News Desk

Social News Desk

socialnewsdesk.com

GreyMetrics

GreyMetrics

greymetrics.com

BrandShield

BrandShield

brandshield.com

LiveVox

LiveVox

livevox.com

GoTranscript

GoTranscript

gotranscript.com

Guardo

Guardo

guardo.io

Veeam

Veeam

veeam.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности