CyberFortress — глобальная компания, которая упрощает полное резервное копирование и быстрое восстановление всех утерянных или украденных данных, чтобы предотвратить ущерб и сбои в работе организаций любого размера. Данные хранятся в безопасных геоизбыточных хранилищах, а наш набор решений позволяет нашим специалистам по восстановлению данных создавать индивидуальное комплексное решение для каждого клиента. Всякий раз, когда клиенту требуется восстановление данных, он получает индивидуальную поддержку от сертифицированного специалиста каждый час, каждый день в году.

Веб-сайт: cyberfortress.com

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