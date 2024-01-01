Iron Mountain

Iron Mountain

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Веб-сайт: ironmountain.com

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Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), основанная в 1951 году, является мировым лидером в сфере услуг хранения и управления информацией. Iron Mountain, которой доверяют более 225 000 организаций по всему миру, а также сеть недвижимости площадью более 85 миллионов квадратных футов на более чем 1400 объектах в более чем 50 странах, хранит и защищает миллиарды ценных активов, включая критически важную бизнес-информацию, высококонфиденциальную. данные, а также культурные и исторические артефакты.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: ironmountain.com

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