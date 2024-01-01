Infrascale — это компания DRaaS, которая использует облако для устранения простоев. Основанная в 2011 году, компания стремится предоставить каждой компании возможность восстановиться после стихийного бедствия быстро, легко и по доступной цене. Сочетание интеллектуального программного обеспечения с мощью облака — это то, как Infrascale преодолевает барьер стоимости аварийного восстановления без сложного и дорогого оборудования. Infrascale дает предприятиям уверенность в том, что они смогут справиться с непредвиденными обстоятельствами, устраняя простои, обеспечивая большую безопасность и постоянную доступность.

Веб-сайт: infrascale.com

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