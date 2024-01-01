خدمات بث الفيديو - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تشير خدمات بث الفيديو إلى المنصات عبر الإنترنت التي تتيح للمستخدمين مشاهدة مجموعة متنوعة من محتوى الفيديو والاستمتاع بها عبر الإنترنت في الوقت الفعلي. توفر هذه الخدمات إمكانية الوصول عند الطلب إلى مكتبة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية والبرامج الأصلية، والتي يمكن الوصول إليها عادةً على أجهزة مختلفة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر. يمكن للمستخدمين بث المحتوى دون الحاجة إلى تلفزيون الكابل أو القنوات الفضائية التقليدية، والتمتع بالمرونة في اختيار ما يريدون مشاهدته ومتى وأين.