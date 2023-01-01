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Vidio

Vidio

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: vidio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vidio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Vidio هي خدمة بث فيديو تحتوي على العديد من محتويات البث التلفزيوني والأفلام والمسلسلات والمسلسلات الأصلية والرياضات مثل الدوري الأول والأبطال وأوروبا.

الموقع الإلكتروني: vidio.com

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